Adele pagó toda la boda de su amigo

La cantante no permitía que su buen amigo, el presentador Alan Carr, pagaba los gastos su boda que le organizó el pasado enero y que conmemoró ella misma.

Cuando Adele se propone hacer algo, no se anda con medias tintas. No contenta con organizar el pasado enero la boda de su amigo Alan Carr y su pareja Paul Drayton, cediéndole el jardín de su mansión de Los Ángeles para la fiesta, oficiando la ceremonia y cantando para su primer baile como casados, también insiste en correr con todos los gastos.

"Fue un día muy especial y ella es maravillosa; ¡hasta se sacó la licencia para poder oficiar la ceremonia! Yo no paraba de pedirle que me dejara pagar algo, pero me respondía que no, que quería hacerlo ella. Costeó toda la fiesta", ha explicado el humorista al portal Mail Online.

El bonito gesto de la estrella de la música ha sido su forma de devolver el favor a Alan, después de haberlo dejado durante el mes en el suelo de su apartamento tras la publicación de su álbum superventas '21'. Aunque en esa época, la intérprete ya se había establecido como una de las grandes promesas de la industria de la música, la ruptura de una relación sentimental, la conclusión en un momento muy oscuro y su buen amigo no había llegado a abrir las puertas de su casa para ayudarla a recuperarse.

"Adele ya había desahogado todos sus demonios en '21', pero aún seguía destrozada por lo de su ex. Recuerdo que Paul me dijo una vez: 'Adele está en el piso de arriba. ¿Por qué? presentador en su autobiografía 'Alanatomy' acerca de aquellos años.

Comentarios