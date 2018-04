Crisis en Siria: cómo entenderla

Desde hace semanas se incrementan las tensiones en Siria por los supuestos bombardeos con gases por parte del gobierno a la población civil. Sumado a esto, anoche Estados Unidos, Francia e Inglaterra decidieron actuar y lanzar misiles afirmando que tienen pruebas de que el gobierno del presidente sirio, Bashar Al Assad, perjudica a la ciudadanía.

El profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, señala que esta respuesta armamentista es grave porque no se solicitó la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que pone al mundo en riesgo ya que se pasa por encima de esa obligación internacional en la que solamente el Consejo tiene la autoridad de permitir un ataque de esta magnitud. A pesar de esto, el Profesor del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, profesor Luis Carlos Reyes destaca que estos ataques no traerían consecuencias económicas en Latinoamérica dado que no se mantienen relaciones comerciales con esta región.

Reyes señaló que el gran impacto recae en la percepción mundial de la situación de seguridad internacional por la decisión de Trump de atacar Siria saltándose el proceso de aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Por ahora se espera la respuesta por parte de Siria y Rusia, quienes recalcaron que tras los bombardeos habrá consecuencias claras y directas aunque no dieron detalles al respecto.

