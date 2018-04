Guerra por la costa pacífica nariñense y dinámicas de seguridad en Tumaco

Se ha confirmado el asesinato de los dos periodistas ecuatorianos y el conductor que los acompañaba.

Los hechos se presentaron en la frontera entre Colombia y Ecuador, y la pregunta central es qué está pasando en la costa pacífica nariñense. Una situación como esta no se había vivido ni siquiera en la peor guerra entre guerrillas y paramilitares.

Desde la salida de las Farc de la ecuación de la guerra, Tumaco ha sido un crisol de tensiones armadas producto, en gran medida, de su posición estratégica para el tráfico de drogas por el corredor pacífico. Tumaco, en un pequeño territorio concentra cultivos de coca –cerca de 25 mil hectáreas-, es zona de laboratorios de clorhidrato de cocaína y zona de exportación, todo esto en unos cuantos kilómetros.

Es por esta razón que múltiples actores armados han entrado en la disputa por el territorio cuya procedencia es una mixtura entre exmilicianos de las Farc, miembros del Clan del Golfo y crimen con distintos niveles de organización, y desertores de las FARC. A continuación, hacemos un pequeño recuento de la configuración de los grupos armados ilegales:

Ø Gente de Orden

Desde mediados del año 2016 se conoció de un Grupo Armado Organizado denominado “Gente de Orden” configurado por ex milicianos de las Farc que no se acogieron al proceso de paz. Esta estructura, ha sido fuertemente atacada por la Fuerza Pública y, a pesar de que 117 miembros de esta milicia se desmovilizaron de manera individual el 27 de marzo de 2017 y también de los duros golpes propinados por la Fuerza Pública, Gente de Orden ha seguido disputando el control territorial en función de la apropiación de las rentas ilegales. Cuenta con aproximadamente 100 personas.

Ø La Empresa

La Empresa, a diferencia de la gente del Orden, tiene su origen en los reductos de grupos paramilitares que controlan los laboratorios de procesamiento de pasta de coca en la parte del medio y Bajo Mira, desembocadura del Rio Mira al Pacífico, limites fluviales y marítimos entre Colombia y Ecuador. Esta agrupación estuvo conformada por unos 30 hombres, y actualmente se encuentra casi extinguida, limitando su función a garantizar el control del tránsito de droga desde Tumaco hacia las zonas de Bucheli y Candelilla, en la parte media de la rivera del Rio Mira. Su área de influencia es muy pequeña, pues sólo comprende la salida de Tumaco hacia Llorente, sector de Aguas Claras.

Ø Organización sicarial del Pacífico

La “Organización Sicarial del Pacifico” conformada por unos 30 integrantes a través de panfletos anunció al final del 2016 que realizarían limpieza social con el fin “de acabar con los milicianos y colaboradores de las FARC”. Las primeras investigaciones sobre este grupo muestran que está compuesto por delincuentes y miembros de pequeñas bandas que siempre estuvieron enfrentadas a los milicianos de las FARC. Estas personas se dedicaban al sicariato, al fleteo y al secuestro con fines extorsivos y al cobro de vacunas a tenderos y pequeños comerciantes de Tumaco.

Ø Los Negritos

Es liderado los Alias ‘Olindillo’ y ‘Titano’, y está compuesto por unos 30 hombres, que circulan en la vereda El Descolgadero, sobre las bocanas del río Mira y Tumaco. Se conoce que fueron denunciados por las Farc en sus comunicados y su accionar fue confirmado en investigaciones del Sistema de Alertas Tempranas SAT, cuando irrumpieron amenazando a los integrantes de la Mesa de Víctimas de Tumaco.

Ø Combo de alias “El Pollo”

Alias “El Pollo”, uno de los milicianos que firmó la carta dirigida a la Alcaldía de Tumaco para que fueran tenidos en cuenta en el proceso de paz, y que ahora se encuentra en proceso de desmovilización individual, se encuentra en el barrio El Voladero, protegido por hombres que portan armas largas y cortas debido, según fuentes locales, a una fuerte enemistad con los barrios de influencia del grupo Gente de Orden, es decir, una enemistad con este grupo armado.

Ø Columna Gaula y Nuevo Grupo

En Aguas Claras tiene presencia dos estructuras armadas compuestas por pocos hombres, La Empresa y El Nuevo Grupo, de estos no se sabe mucho, pero sí que están extorsionando a la población civil. Adicionalmente, en el casco urbano opera un pequeño grupo denominado Columna Gaula.

Ø Guerrillas Unidas del Pacífico

Es un grupo de desertores del frente 29 de las Farc que fue liderado por alias “Don Ye” hasta que fue asesinado, presuntamente por miembros de las Farc, en el año 2016. Posterior a este hecho, su hermano, alias “David”, tomó el control del grupo armado y lo ha expandido tanto en número de miembros como en capacidad bélica. Actualmente se conoce de su presencia en ocho municipios del pacífico nariñense y sus acciones se centran en el control de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios de clorhidrato de cocaína y el narcotráfico hacia el centro y el norte de América. Según algunas fuentes, este grupo ha trabajado de la mano con el Clan del Golfo para afianzar su capacidad de control territorial en función del narcotráfico. Actualmente cuenta con 300 hombres, aproximadamente.

Ø Frente Oliver Sinisterra

Es un grupo armado compuesto por disidentes de la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc que ha recogido las bases sociales dejadas por esta guerrilla en el territorio, pero, a diferencia de este último, se ha convertido en el dueño de los cultivos de uso ilícito, y, asimismo, de la producción y exportación de clorhidrato de cocaína tanto al sur del continente por medio de la frontera con Ecuador, como a Centroamérica y Estados Unidos. Este grupo está al mando de Jefferson Suárez Toro, alias “Cachi” o Miguelito, Guacho y Alias Fabián, su comandante.

Por otra parte, este grupo se considera a sí mismo como un frente activo de las Farc-ep y desconoce lo pactado en La Habana debido a que los beneficios derivados del Acuerdo únicamente habían cubierto a unos pocos comandantes de las Farc.

Entre sus principales acciones se cuentan:

Las semanas previas al 05 de octubre de 2017, día de la masacre de ocho campesinos en la vereda El Tandil, en Tumaco, las comunidades aseguran que este grupo, liderado por “Cachi”, se encontraba instigando y amenazando a los campesinos para que protestaran por la erradicación forzada de cultivos.

Según el Ministerio de Defensa, fue este grupo el que activó tatucos contra la Fuerza Pública el día 05 de octubre lo cual derivó en un enfrentamiento en el medio del cual murieron los campesinos. No obstante, todas las fuentes en territorio y la Defensoría del Pueblo, desmienten esta versión y aseguran que fue la Policía Antinarcóticos la que disparó en contra de los campesinos, también aseguran que no existen indicios de tatucos en el territorio. Aunque ya han pasado siete meses de esta tragedia, la Fiscalía no ha esclarecido los hechos.

Instalación de minas antipersonal en la vereda El Vallenato, en zona rural de Tumaco, en donde resultó herido el soldado profesional Cristian Medina. Este hecho se registró el 11 de diciembre de 2017.

Incineración de bus de la empresa Transipiales el 22 de febrero de 2018 en donde resultó herido el conductor. El 28 de febrero fue incinerado otro bus de la empresa Cootranar en la vía Pasto-Tumaco

Voladura de torre de energía el 27 de marzo de 2018 que alimentaba la cabecera municipal de Tumaco, si bien el hecho también fue atribuido al ELN, las autoridades responsabilizaron posteriormente al Frente Oliver Sininsterra

El 01 de abril de 2018 se presentó un combate entre el Ejército Nacional y el Frente Oliver Sinisterra en donde resultaron heridos tres combatientes, dos del Ejército y uno de la disidencia, y fue abatido un miembro de la disidencia.

Voladura de torre de energía el 05 de abril de 2018, en el corregimiento de La Guayacana en Tumaco.

El 27 de enero de 2018 una carrobomba estalló en la estación de policía de San Lorenzo, Ecuador, frontera con Colombia, en donde resultaron heridas 28 personas. Según versiones de diarios ecuatorianos, la disidencia de las Farc estaría detrás del atentado terrorista.

El 26 de marzo de 2018 fueron secuestrados dos periodistas (Javier Ortega y Paul Rivas) junto a su conductor (Efraín Segarra) en la frontera entre Ecuador y Colombia sobre el río Mataje, por parte del frente Oliver Sinisterra.

El 10 de abril de 2018 apareció un comunicado supuestamente firmado por el Frente Oliver Sinisterra en el cual se aseguraba que habían asesinado a los tres secuestrados. Aunque el Ministerio de Defensa de Colombia y las autoridades de Ecuador desmintieron la veracidad de este comunicado, horas después se conoció que las tres personas fueron asesinadas.

