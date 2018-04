Denuncian a ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe por presunto acoso sexual

Un nuevo caso de acoso sexual se conoció luego de que la subteniente Leidy Katherine Montenegro Muñoz denunciara que el coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, quien fue jefe de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe, empezó acosarla hasta el punto de impedirle que pasara días libres con su pareja.

“Me empezó amenazar con que me iba a trasladar lejísimos para el Vaupés o que me iba hacer echar de la Policía porque él tenía mucho poder por ser amigo del ex presidente Álvaro Uribe”, dijo.

La subteniente Montenegro, actual comandante de la Policía de Tibasosa, Boyacá, guardó varios chats de los presuntos acosos del coronel. En un mensaje enviado en abril de 2017, el coronel le escribe a la subteniente “muy bonita la camisa rosada”. En otro mensaje de julio de ese mismo año, el oficial le hace una invitación para desayunar. En otros de los registrados, el superior le dice “Duitama te llama, acá es juiciosa y atenta. Me va a tocar traerla más seguido”, advertían los mensajes enviados a la subteniente Montenegro Muñoz

Montenegro Muñoz también asegura que la denuncia también va en contra del coronel Juan Darío Rodríguez Martínez, comandante de la Policía de Boyacá, pues según ella se le informo de los presuntos acosos sexuales y nunca tomó las medidas pertinentes para evitar que se siguiera llevando a cabo dicho acto. No obstante, el 20 de febrero de este año se llevó a cabo la denuncia formal ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Dirección General de la Policía.

Cabe destacar que La subteniente Leidy Katherine Montenegro Muñoz, quien para esa época tenía 20 años y estaba recién graduada de la escuela de Policía General Santander, llegó a la Policía de Chiquinquirá, Boyacá en donde se encontró con el comandante Arévalo Rodríguez del distrito 3 de Policía con sede en ese municipio.

