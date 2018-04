¿Maluma y Pharrell Williams preparan alguna sorpresa?

Pharrell Williams y Maluma han publicado una foto en sus respectivas cuentas de Instagram en la que están posando juntos.

El estadounidense acompañó la publicación con el texto “Medellín es en Los Ángeles”, por su parte Maluma la tituló como “Tranquilos.. Great things are coming. Thank u for the inspiration @pharrell!!” (Buenas cosas vienen. Gracias por la inspiración)

Así que todos atentos a lo que traerán estos grandes artistas, pero al pregunta es ¿Cantarán en español o inglés?

