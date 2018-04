Colombia ha tenido la bendición de tener a José Pékerman: Falcao

Falcao, en diálogo con Central Fox Colombia del canal Fox Sports, se refirió a la Selección Colombia, las metas planteadas para Rusia 2018 y su presente con el Mónaco de Francia.

El atacante samario recalcó que todo el equipo tiene el "sueño" de hacer una gran presentación en Rusia 2018, superando lo alcanzado durante Brasil 2014. "Estamos en busca de ser protagonistas a nivel Mundial... Necesitamos seguir creciendo con esa ambición".

Sin embargo, enfatizó en que deben ser "prudentes", "ir tranquilos, solo pensamos en el primer partido ante Japón".

Falcao evaluó el crecimiento del combinado nacional respecto a su partipación en la pasada Copa del Mundo. "Hay nombres nuevos, hay un cambio generacional", explicó y agregó: "después del rendimiento en Brasil, a nivel mundial miran a Colombia de manera diferente. Esta es una Colombia con una estima más grande".

Por otro lado, el samario no escatimó en elogios para José Pékerman, técnico de la Selección. "Es una bendición tenerlo con nosotros. Él está pendiente de cada detalle. Debemos estar agradecidos por todo lo que nos ha ayudado en el fútbol colombiano".

Sobre su presente, Falcao fue prudente, aseguró que vive "el día a día porque no se puede mirar más allá". Se mostró agradecido con Mónaco, equipo en el que tuvo su renacer futbolístico. "Me ha dado la confianza, ha estado conmigo de la mano". "Este lugar ha sido malo y bueno, el lugar donde me lesioné y donde me recuperé", concluyó.

