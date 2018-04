Gracias a la Agencia Nacional de Tierras, comunidad muisca tendrá resguardo

El resguardo ubicado en Cota tiene una extensión de 372 hectáreas y beneficia a 1.036 personas de esa comunidad.

Cota, Cundinamarca. La Agencia Nacional de Tierras terminó una espera de más de cuatro décadas al garantizar el derecho fundamental al territorio de la comunidad indígena muisca, de Cota, con la constitución de su resguardo.

Son 316 familias beneficiarias y 1.036 personas las que hacen parte de este resguardo y a quienes dicha constitución les permitirá garantizar que no se presenten desplazamientos a otros municipios o ciudades por falta de oportunidades, continuar y extender el cuidado y la protección al medio ambiente, y emprender nuevos proyectos productivos.

“Llevamos veinte meses saldando deudas históricas con las comunidades rurales. Deudas generadas por decisiones que se han postergado hasta por medio siglo. Las necesidades del campo, históricamente marginado, no dan espera, como no las daban tampoco las necesidades de esta comunidad. Con esta constitución no solo saldamos esa deuda sino que garantizamos la pervivencia de las tradiciones y la cultura de esta comunidad”, afirmó Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Sobre el reconocimiento y constitución del resguardo, Gregorio Chingaté, gobernador Muisca de Cota, señaló que “Con mucha alegría y con lágrimas recibimos esta noticia porque es algo que se ha luchado muchísimo”.

Así mismo, el abuelo Mayor de la comunidad, Fernando Castillo, manifestó también su agradecimiento “en especial a la Agencia Nacional de Tierras gratos saludos de mi corazón desde el territorio y de la comunidad del resguardo indígena Muisca de Cota, Cundinamarca”._

Con la constitución del Resguardo Indígena Muisca se cumple con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó adelantar los trámites necesarios para la constitución del resguardo, orden impartida hace ocho años por el Circuito Judicial de Facatativá.

“El constituirse un resguardo aquí es una ganancia para todos porque tenemos la posibilidad de cuidar este pulmón y esta reserva natural para el bienestar de la gente y de la humanidad”, aseguró el Mayor José Antonio Pereira, miembro de la etnia Muisca.

El acto formal de constitución del Resguardo se llevará a cabo el próximo 18 de abril, en el municipio de Cota, Cundinamarca, con la participación de la comunidad indígena y el Director de la Agencia de Tierras.

