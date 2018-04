En diálogo con Caracol Radio el congresista señaló que Petro y Duque son los extremos y que por eso es urgente y necesaria una opción de centro que garantice salvar el proceso de paz.

“Aquí no se trataba a de votar por el que más me gusta sino de tomar decisiones acertadas para Colombia, así no nos guste y así no sea el candidato más amable… Uno con sonrisas no saca adelante al país y Vargas puede ser lo que sea pero es un gran ejecutor”, añadió.

Comentarios