Buscan frenar fraudes comerciales con imagen de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol, iniciará un programa de ampliación y fortalecimiento de los controles para identificar oportunamente cualquier actividad en la que se haga un uso indebido de los signos distintivos de la imagen colectiva de la Selección Colombia, de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la FIFA, en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Previo al inicio del certamen del fútbol mundial aumentan los casos de ambush marketing (mercadeo parasitario), uso no autorizado de insignias y logos, y ofrecimientos de premios por parte de compañías y personas que no se encuentran legalmente autorizadas para ello. Por tanto, se hace un llamado para que promociones empresariales y campañas presidenciales se abstengan de hacer uso de signos distintivos de la Selección Colombia para atraer consumidores y electores, respectivamente, al igual que se insta a las autoridades fronterizas para que realicen la revisión de artículos de contrabando o de objetos que no tengan la correspondiente autorización de uso.

Es perentorio recordar que los patrocinadores, socios y proveedores oficiales de la Selección Colombia son: Águila, Coca Cola, Movistar, Adidas, Home Center, Bancolombia, Allianz, Servientrega, Avianca y Caracol Televisión. Ninguna otra compañía contribuye como patrocinador del seleccionado nacional de fútbol.

Asimismo, son 13 las empresas que cuentan con licencias oficiales para hacer uso de la imagen en productos que incluyen productos de línea escolares, hologramas, promocionales para el hogar y la oficina, juegos de mesa, ropa infantil, elementos para fiestas y videojuegos, entre otros. Dichas compañías son Master Products, Carvajal Educación (Norma), CI Hologramas, Corona, Proimpo, Sempertex, Sutex, OtoCaps, MIC, Asturias y Aragón, Konami, Proyectum Sports y Oster.

La Federación Colombiana de Fútbol se permite hacer una invitación para que los ciudadanos denuncien oportunamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o ante la Policía Fiscal y Aduanera, a través de todos los canales dispuestos por estas instituciones, cualquier actividad que vaya en detrimento de la imagen de la FCF y la FIFA, y así contribuir todos en beneficio del fútbol colombiano.

