Eva Longoria y un embarazo cada vez más complicado

Al margen de la felicidad que le embarga estos días tras haber entrado prácticamente en la recta final de su primer embarazo, lo cierto es que la actriz Eva Longoria no ha dudado en confesar que lo avanzado del proceso de gestación le dificulta cada vez más llevar una vida normal y, sobre todo, cumplir con todos esos compromisos profesionales a los que no piensa renunciar hasta que no le quede más remedio.

"Todo me resulta incómodo. No estoy hablando solo sobre la tripa, la verdad es que todo aumenta de tamaño. Jamás había visto mis muslos tan grandes, y mis pechos... No paran de interponerse en mi camino. Es duro", ha explicado la que fuera protagonista de 'Mujeres desesperadas' a su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

La flamante esposa del empresario José Bastón se enteró de que estaba en estado de buena esperanza cuando se disponía a dirigir varios capítulos de la serie de comedia 'The Mick', pero no fue hasta que se dio cuenta de que su físico y su energía se habían visto algo afectados por las particularidades de su situación cuando se animó a compartir con el equipo la buena noticia de su embarazo.

"Me acuerdo de que estaba dirigiendo un episodio de 'The Mick', últimamente he estado dirigiendo varias comedias, y ese día en el set empecé a sentirme muy cansada y un poco enferma. Estaba muy preocupada y no paraba de pensar: 'Esta gente va a creer que soy una perezosa, cuando en realidad lo que estoy es embarazada'", ha bromeado sobre los contratiempos sufridos en las primeras semanas del proceso que la llevará a debutar en la maternidad.

