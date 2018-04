Reacción de las Kardashian tras supuestas infidelidades de Tristan Thompson

Por el momento, la única respuesta que ha dado Khloé Kardashian a los vídeos e imágenes que muestran a su actual novio Tristan Thompson en actitud cariñosa con tres mujeres diferentes a lo largo del último año -el pasado sábado y en octubre de 2017- ha sido dejar de seguirle en la red sociales Instagram, pese a lo cual de momento aún no ha eliminado de su tablón las publicaciones en que aparecen juntos.

El resto de su mediática familia no ha tardado en seguir su ejemplo, borrando al jugador de baloncesto de la lista de personas a las que siguen en dicha plataforma: desde Kourtney y Kim, las hermanas mayores de la celebridad, a las benjaminas del clan Kendall y Kylie Jenner o Scott Disick, el excuñado de Khloé; todos ellos han decidido darle la espalda al deportista en la esfera virtual.



Instagram ha sido también la plataforma a través de la cual Khloé -que está esperando su primer hijo con Tristan- ha recibido una serie de inesperados apoyos, como el de la ex stripper y empresaria Amber Rose. Como expareja de Kanye West, el actual marido de Kim Kardashian, Amber Rose ha protagonizado más de un encontronazo con el clan televisivo, pero ahora ha sido capaz de olvidar esas desavenencias para solidarizarse con la futura mamá, que se encuentra en la recta final de su gestación.



"Sé que hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero tengo el corazón roto por ti, hermana. Nadie merece sentir un dolor parecido, especialmente durante un momento tan delicado. Dios te bendiga a ti y a tu bebé", reza el mensaje que ha compartido, en el que no llegó a mencionar en ningún momento el nombre de Khloé, aunque tampoco resultaba necesario.



La propia exnovia de Tristan Thompson, Jordan Craig, con quien el pívot de los Cleveland Cavaliers tuvo a su primer retoño dos meses después de oficializar su romance con Khloé -dando pie a que muchos pensaran que las dos relaciones se habían solapado-, ha salido al paso de la comprometida situación en que se encuentra la estrella de baloncesto, pidiendo respeto para todos los implicados y recordando que a ella ya no le afecta de ninguna manera.



"Si te respetas a ti mismo y a los demás, jamás te alegrarás ante las desgracias ajenas, ni te sentirás resarcido a costa de las de otros. Le deseo lo mejor a todo el mundo", ha asegurado Jordan, dando credibilidad a la teoría de que Tristan le fue infiel con Khloé.



De momento, él aún no se ha pronunciado para aclarar las imágenes tomadas por una cámara de seguridad el pasado octubre en un club de Washington D.C., en las que aparece besando a dos mujeres, o las fotografías tomadas por unos paparazzi que le captaron entrando a su hotel acompañado de una atractiva morena el sábado, tras pasar varias horas de fiesta con ella, pero lo cierto es que ese material gráfico tampoco parece dejar demasiado espacio a la interpretación.

