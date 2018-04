Las frases del Gran Debate Pacífico

A medida que se aprieta la carrera por la Presidencia de la República los candidatos buscan ganar terreno de cara a las elecciones. Estas fueron algunas de sus propuestas y posiciones frente a temas de coyuntura en el Debate Pacífico.

Humberto de la Calle, candidato del partido Liberal:

"Yo persistiré en el programa de sustitución de cultivos ilícitos. No caigamos en la ligereza de decir que con aspersiones se acaba la coca después de 30 años de lucha. Soy partidario de la erradicación forzada manual, cuando haya resistencia de las comunidades, pero no metiendo a la cárcel a los campesinos cultivadores. La sustitución es costosa, pero vale la pena, me opongo a la sustitución con glifosato".

"No hay disidencias de las Farc. El que se salió quedó por fuera de la foto. Estos grupos armados nacientes hay que combatirlos, así como está pasando con Santrich, si cometió un delito debe ir a la cárcel".

Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia:

"Nosotros queremos que lluevan oportunidades sin glifosato, tenemos que entender que en el territorio hay que construir un plan educativo, diseñar un proyecto de ciencia que les permita a las personas que hoy siembran coca, sembrar otros productos de la mejor manera. Todo eso con planes donde la plata no quede en intermediarios".

"Colombia tiene una experiencia en combatir guerrillas, pero no tiene experiencia en construir la paz, en llevar educación y garantizar el desarrollo social. A eso le apostaremos nosotros".

Gustavo Petro, candidato por la Coalición Colombia Humana:

"Disminuir la producción de coca tiene que plantear un nuevo modelo económico: los campesinos deben estar en tierras fértiles y deben ser copropietarios del negocio. Y los campesinos que persistan en la coca, les planteamos que venda la hoja de coca, pero para usos medicinales".

"No son grupos residuales, son mafias. No hay Bacrim, porque todo gira alrededor de la cocaína. A esas mafias hay que quitarles el poder y su poder es el control sobre la población. Eso debe tener un plan, porque el del actual Gobierno fracasó. Lo que nosotros proponemos es un plan de sustitución de cultivos. No se puede plantear un choque entre Estado y comunidad; el Estado deber renunciar a la sustitución obligatoria y al uso de glifosato".

"Una de las debilidades del Estado en sectores que controlan las Bacrim, es que no hay Estado. Una forma de combatir las Bacrim es llenar los territorios de un verdadero Estado".

Germán Vargas Lleras, candidato del movimiento Mejor Vargas Lleras

"El Plan de erradicación voluntaria ha sido un fracaso, excepto muy honrosas excepciones en municipios como El Dovio, en el Valle. Es ahí donde debemos actuar y evitar que esta problemática siga creciendo”.

"Las disidencias de las Farc tienen copados los territorios que son corredores de droga. Tenemos que combatir eso, porque no pueden hablar de política y al mismo tiempo traficar con droga".

