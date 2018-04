Fuerte discusión entre Álvaro Uribe y Carlos Galán en el Senado

Los senadores Álvaro Uribe y Carlos Fernando Galán tuvieron una fuerte discusión al término de la plenaria de este martes en la que se adelantó un debate sobre los planes de ordenamiento territorial en el departamento de Cundinamarca.

El presidente del Congreso Efraín Cepeda levantó la plenaria y unos minutos después Uribe se acercó a reclamarle a Galán porque este último dijo en sus intervenciones que los hijos del expresidente tuvieron incrementos elevados en los precios de unos predios que adquirieron en Mosquera, Cundinamarca.

Según el legislador de Cambio radical los hijos de Uribe pagaron muy poco por unos terrenos que tenían un precio mayor. Uribe negó esos señalamientos y ahí se generó la fuerte discusión entre los legisladores.

“Yo no soy negociante con el Estado y su padre nunca negaba que un colombiano podía ser empresario. No sea mentiroso que yo no hago negocios con el Estado como lo hace la familia Galán”, dijo Uribe.

Efraín Cepeda intermedió en la discusión para que terminara y pasara a mayores.

