Khloé Kardashian guarda silencio ante infidelidades de Tristan Thompson

En plena recta final de su embarazo, Khloé Kardashian se ha visto obligada a lidiar con una desagradable polémica relacionada con su pareja Tristan Thompson y la publicación de un material gráfico muy comprometedor que demostraría que el jugador de baloncesto le habría sido infiel en al menos dos ocasiones durante los últimos meses.



El escándalo comenzó con la salida a la luz de una serie de imágenes -obtenidas por el Daily Mail- que situaban al deportista este sábado en el exclusivo local neoyorquino PH-D Lounge acompañado de una atractiva morena, con quien acudió además al SoHo House antes de retirarse a su hotel alrededor de las cinco de la mañana. Las dudas acerca de si la misteriosa mujer había pasado la noche junto al novio de Khloé quedaron casi totalmente despejadas cuando el lunes por la tarde fue fotografiada saliendo del establecimiento, con la misma ropa que lucía el día anterior y llevando una pequeña bolsa de viaje.

En respuesta, la acompañante de Tristan -que respondería al nombre de Stephanie- recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un supuesto vídeo sexual suyo, en el que por otra parte no se apreciaba el rostro de sus dos protagonistas, y los mensajes subidos de tono que habrían intercambiado, aunque en la actualidad esas publicaciones ya han sido eliminadas.



La ya de por sí delicada situación, que no parecía dejar demasiado espacio para la duda, empeoró cuando el portal TMZ compartió una grabación obtenidas por la cámara de seguridad de un club de Washington D.C. el pasado octubre, dos meses después de que Khloé anunciara a su familia que estaba embarazada, en las que el deportista aparecía besando a dos desconocidas.



De momento Khloé Kardashian no ha querido salir al paso de las acusaciones de infidelidad que pesan contra el padre de su futuro retoño. En su perfil de Instagram aún se puede encontrar la última fotografía que subió, en la que aparecía besando a su chico y que acompañó del mensaje para su bebé: "Estamos listos cuando tú lo estés".

La relación de Khloé y Tristan se confirmó de manera 'oficial' en octubre de 2016 y ese mismo diciembre la exnovia del pívot de los Cleveland Cavaliers daba a luz a su primer hijo en común, lo que llevó a muchos a sospechar que el romance de Khloé se había solapado en el tiempo con la anterior relación de pareja de él.

