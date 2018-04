Estando en Argentina es más fácil estar en la selección de acá: Armani

Franco Armani, arquero de River Plate y que será citado a un microcilo con la selección Argentina, aseguró que no ha tenido contacto con el cuerpo técnico de Colombia y además indicó que se nacionalizó por su esposa y pensando en un futuro.

El exarquero de Atlético Nacional que fue campeón de la Copa Libertadores en el 2016, manifestó que uno de sus motivos para llegar a River Plate fue estar en la selección de su país.

“El tema de la Selección Colombia, se empezó los trámites el año pasado, más que todo se hizo porque mi señora es colombiana, mi futuro y pensamiento es el día de mañana poder irme a vivir a Colombia, inicié el trámite por ese lado y obtener la nacionalización, todavía no ha salido, está en proceso, no he tenido comunicación con nadie de la Selección”.

“Yo trabajo día a día, pensar en River que es la prioridad, si uno hace las cosas bien en River las posibilidades llegan, estando en Argentina es más fácil estar en la selección de acá”

