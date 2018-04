Real Madrid busca asegurar su tiquete a semifinales; Juventus la hazaña

El Real Madrid buscará la clasificación a su octava semifinal consecutiva en Liga de Campeones, en una serie que está ganando 0-3, resultado que logró en Turín ante la Juventus, que para este partido tendrá como baja a una de sus máximas figuras, Paulo Dybala.

Real Madrid encadena once partidos consecutivos ganados en cuartos de final jugando en el Santiago Bernabéu, donde no pierde en esta ronda desde hace 27 años.

Los tres tantos en el Juventus Stadium, donde Cristiano Ronaldo dejó una imagen para los tiempos con su definición de chilena, convierten a los de Zinedine Zidane en un rival fuerte, sin freno en competición europea con un técnico con el que ganó todas las eliminatorias disputadas.

Juventus fue el último equipo capaz de eliminar al Real Madrid y su historia hace que Zidane no se confie pese al marcador de la ida. Reservó a jugadores en el derbi madrileño liguero, en el que Cristiano tan solo jugó una hora, y saldrá con su equipo titular salvo en defensa donde tiene problemas. El capitán Sergio Ramos no estará por sanción, Nacho Fernández no puede jugar por lesión y el último central de la lista llega justo.

Una sobrecarga muscular de Jesús Vallejo, que aún no ha debutado en Liga de Campeones, provoca la duda en Zidane. Si no está para jugar tendría que retrasar la posición de Casemiro y dar entrada a Mateo Kovacic en el mediocampo. Con Luka Modric e Isco Alarcón descansados para ser titulares, el único puesto que está en juego es en punta donde Karim Benzema lucha con Gareth Bale. El galés fue suplente en los dos partidos ante el PSG y ni siquiera calentó en Turín.

Será el partido 150 de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones en una edición en la que va camino de superar todos los récords. Ha marcado en todos sus partidos y encadena diez consecutivos batiendo el registro de Van Nistelrooy. Con 14 goles va camino de su propio récord de 17 en una edición del torneo y siempre que jugó ante la Juve marcó.

Juventus por su parte, visita al Real Madrid con el objetivo de remontar el contundente 0-3 sufrido en la ida, sin poder contar con el argentino Paulo Dybala, expulsado en Turín, pero sí con el bosnio Miralem Pjanic. Esa derrota interrumpió una racha de 27 partidos europeos sin caer en casa y le obliga a protagonizar una hazaña que nunca logró un equipo.

La visita al Bernabeu tendrá un sabor particular para Buffon, de 40 años, quien aseguró al comienzo del año futbolístico que esta iba a ser su última temporada como jugador, a no ser que el Juventus conquistara la Liga de Campeones. El veterano guardameta italiano ocupará la portería "bianconera" y liderará a una defensa a la que volverá el marroquí Medhi Benatia, que se perdió el choque de ida por acumulación de tarjetas.

En el centro del campo, Allegri podrá contar con Pjanic, autor de un gol decisivo contra el Madrid en el Bernabéu cuando vestía la camiseta del Lyon, y alineará al lado del francés Blaise Matuidi y el alemán Sami Khedira. Sin Dybala, que marcó un triplete en el último encuentro liguero ganado 4-2 contra el Benevento, el tridente ofensivo estará formado por el croata Mario Mandzukic, el brasileño Douglas Costa y el argentino Gonzalo Higuaín.

El "Pipita", que marcó 121 goles en los siete años pasados en el Real Madrid, rozó el gol del posible 1-1 en el partido de ida contra los blancos y buscará reivindicarse en su ex estadio para alimentar la soñada remontada de los italianos. Además, Allegri podrá contar con alternativas importantes, como el extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el uruguayo Rodrigo Bentancur, con este último que fue uno de los mejores del Juventus en el partido de ida.

. Alineaciones probables: Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale o Benzema y Cristiano Ronaldo.

Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Álex Sandro; Matuidi, Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Mandzukic, Higuaín.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Comentarios