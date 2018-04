“Mi récord en asistencia es impecable”: Claudia López

Ante la demanda por pérdida de investidura contra Claudia López, este martes la senadora y hoy candidata a la Vicepresidencia asistió a una diligencia en el Consejo de Estado, luego de la cual dijo que se trata de una acción temeraria.



"Me interpusieron una demanda temeraria e infundada diciendo que no cumplía con mis deberes y que había inasistido al Congreso. Tanto el Ministerio Público, como nosotros, hemos demostrado plenamente que eso es falso y que he cumplido a cabalidad, de manera impecable mis funciones", dijo.



La hoy candidata a la Vicepresidencia también resaltó el papel del Consejo de Estado de sancionar el ausentismo en el Congreso, motivo por el cual aseguró que "celebro la oportunidad de haber venido a esta audiencia, para demostrar que mi récord de cumplimento de congresista es impecable. En dos años tuve tres inasistencias", añadió.



En este sentido, López aseguró que "en buena hora el Consejo de Estado ha determinado en sus fallos recientes que no se acepta simplemente registrarse y fugarse y que, por lo tanto, tiene que haber pruebas de que el congresista sí se quedó, sí participó, sí intervino o dejo algún tipo de constancia".



Así mismo, la senadora hizo un llamado a los colombianos para que apoyen al Consejo de Estado, para que mantenga la decisión sobre el ausentismo.

Comentarios