Santrich no puede ser trofeo para Trump en su visita a Colombia: Márquez

Iván Márquez, uno de los líderes de las Farc aseguró que los acuerdos de paz son para cumplirlos tras la captura de Jesús Santrich.

“Qué no engañen más al país con este tipo de mensajes, pido al presidente Santos que no permita que el fiscal general, injerencias externas destrocen la paz de La Habana”, dijo Márquez en rueda de prensa con el comité político de la antigua guerrilla.

Además, manifestó que la detención de Santrich hace parte de un “plan orquestado por el Gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana”.

Sin comprometer la eventual participación de Santrich en el delito de narcotráfico como lo presentó la Fiscalía, Márquez dijo: “Frente a la evidencia de que el negocio corporativo transnacional de la cocaína, por su mismo carácter, no podía desaparecer con el acuerdo de paz, por cuanto las FARC-EP no eran su causante, y éste no sólo continuaba sino que adquiría renovados impulsos, era necesario encontrar un pretexto que justificara la actualización de la fracasada ‘guerra contra las drogas’. Y no podía ser otro que el de la prolongación de nuestras presuntas actividades delictivas, para impedir además el conquistado derecho a la participación política, incluida la representación en el Congreso”

Agregó que para el partido Farc, la captura de Santrich constituye un pésimo mensaje de incumplimiento para los exguerrilleros y exguerrilleras que actualmente se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación

