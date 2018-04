En firme investigación contra Álvaro Uribe Velez

La Corte Suprema de Justicia negó el recurso de reposición que interpuso la defensa del ex presidente y senador Álvaro Uribe, por lo que será investigado por manipulación presuntos falsos testigos.



Se trata de la investigación que se abrió una vez se determinó el archivo del proceso que se adelantaba en contra del senador Iván Cepeda por la misma razón. El abogado del congresista Reinaldo Villalba se refirió a la decisión.



“Definitivamente no tenía ninguna opción de orden jurídico para que se cambiara esa decisión por la fortaleza que tiene la decisión, por la certeza que tiene la decisión de primera instancia, entonces para mí no es ninguna sorpresa”, dijo.



Ahora se iniciará el proceso formalmente y se revisará entre otras cosas las interceptaciones que demostrarían que Uribe acordó testimonios en contra del congresista.

