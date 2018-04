Kesha oficia su tercera boda entre parejas del mismo sexo

De cara a su último proyecto musical, una nueva versión del tema 'I Need A Man To Love' rebautizado como 'I Need A Woman To Love', Kesha ha decidido matar dos pájaros de un tiro convirtiendo en el tema central del videoclip el emotivo enlace de dos admiradoras -Dani y Lindsay- que ella misma se encargó de oficiar el pasado marzo en Las Vegas.



Esta reedición del clásico de Janis Joplin forma parte de un nuevo disco titulado 'Universal Love' que da una vuelta de tuerca a algunas de las canciones de amor más populares entre los enamorados para acercarlas al colectivo LGBTQ.



Al ritmo de ese single y ataviada con una brillante capa multicolor y un mono plateado, la cantante se erigió como la maestra de ceremonias perfecta para la boda, que comenzó con una emotivo alegato en favor del amor en todas sus formas: "El matrimonio es una promesa entre dos personas que se quieren, confían en ese sentimiento compartido y desean pasar el resto de su vida juntos".



La elección de Kesha para ocupar un papel tan importante en su gran día no fue para nada casual: las recién casadas tuvieron la oportunidad de acudir a una de sus actuaciones en el marco del día del orgullo gay en 2015, durante la que la intérprete pronunció unas palabras dirigidas a los manifestantes que habían tratado de boicotear el evento que conmovieron a las novias y terminar de cimentar su admiración hacia la estrella.







