Espero a un Sevilla muy ofensivo: Heynckes, DT del Beyern

El entrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, dijo hoy que esperaba mañana a un Sevilla muy ofensivo ya que, tras la victoria lograda por el club bávaro en la ida, tendrá que asumir riesgos para tratar de ganar la eliminatoria "Con seguridad van jugar a la ofensiva porque tienen que asumir riesgos y marcar dos goles en nuestro estadio", dijo Heynckes.

Heynckes agregó que había analizado el partido contra el Celta en Vigo y definió al Sevilla como un buen equipo capaz de hacer un buen pressing.

"Son un buen equipo, hacen un muy buen pressing. Pero nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer", dijo Heynckes.

Heynckes destacó además el regreso de Ever Banega, a quien calificó como "el corazón del Sevilla", que faltó por sanción en el partido de ida.

En todo caso, Heynckes subrayó a la larga lo decisivo será el juego colectivo de los dos equipos.

Con respecto a la posible alineación de mañana, Heynckes la única pista que dio Heynckes fue que con gran probabilidad David Alaba, que regresó ayer a los entrenamientos después de superar problemas de espalda, no estará en la alineación inicial.

"David entrenó bien y terminó la práctica, pero creo que tras faltar a varios entrenamientos conviene darle más tiempo", señaló el entrenador.

Como sustituto de Alaba, Heynckes parece inclinarse por el brasileño Rafinha. Con respecto las muchas alternativas que tiene en el centro del campo, Heynckes no quiso dar ninguna pista.

"Dejaré que ustedes especulen un poco hasta mañana, nunca he dado la alineación un día antes y mis jugadores siempre saben si juegan o no a través de mí y no de los medios", dijo Heynckes en la conferencia de prensa.

"Con respecto a las muchas posibilidades que tengo en el centro del campo tienen ustedes razón", dijo. "Ahora que (Corentin) Tolisso está otra vez en forma las posibilidades han aumentado. Tenemos sólo internacionales, no es fácil escoger sólo a tres

