Fiscalía revisará chats de Diana Zárate y Paulo Muñoz sobre plata a fiscal

Entre las pruebas que presentó la Fiscalía para demostrar que el “montaje” del falso fiscal fue consentido por la abogada Diana Zárate se encuentran unos chats que sostuvo con Paulo Muñoz, el abogado que defendió desde el principio a Pedro Aguilar en el proceso del ‘Cartel de la Chatarrización’.

Sobre los mismos se refirió la juez que dictó medida de aseguramiento en contra de Zarate por el riesgo de obstrucción a la justicia mientras se adelanta la investigación.

“Están los mensajes de texto en los cuales se habla de un dinero para una la fiscal 22. Entonces el señor defensor dice que tienen elementos probatorios para desvirtuar esa presunción porque la señora Diana es apoderada de víctimas en un procedimiento penal”, dijo.

La conversación a la que se hace referencia es del 30 de octubre del 2017 y entrará a revisarla la Fiscalía, pues podría dar origen a otro proceso por la extrañeza de la misma, la juez la señaló.

“Según la defensa se está hablando de dineros de reparación, primero que todo la Fiscalía no tiene por qué entregar dineros de reparación, eso no se ve en ningún procedimiento; en segundo lugar, el dinero lo ordena es el juez (…), pero ante la Fiscalía no se tramita ninguna entrega de dinero, ni a la fiscal se le tiene que pedir ningún dinero, así que las argumentaciones del defensor están lejos de justificar ese monto dinerario del que se habla en las conversaciones”.

