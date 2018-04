En una casa fiscal está Juan Guillermo Monsalve, testigo clave contra Uribe

La Corte Suprema de Justicia, cuando decidió archivar el proceso en contra del senador Iván Cepeda por presuntos falsos testigos, emitió una serie de órdenes además de la de investigar por los mismos hechos al ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Entre ellas, la de aumentar las medidas de protección del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve quien es uno de los testigos que habló con Iván Cepeda sobre las relaciones que con grupos armados ilegales habría tenido el ex presidente.

El Inpec hizo efectiva dicha orden, y por eso desde ahora, Monsalve está en una casa fiscal dentro de La Picota, en donde ha estado recluido en el último tiempo. En este lugar, puede cocinar sus propios alimentos y tendrá relación solo con su familia, abogados y autoridades judiciales.

La decisión de la Corte se fundamentó no solo en la complejidad del caso, sino en la petición del mismo ex jefe paramilitar, quien ha sufrido dos intentos de homicidio, uno de esos por envenenamiento.

Hay que recordar que Monsalve es el hijo del antiguo administrador de la Hacienda Las Guacharacas, que era propiedad del ahora senador y en la cual, según las versiones de Monsalve, se habría creado el Bloque Metro.

