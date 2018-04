A juicio disciplinario ex funcionarias de MinEducación por contratación

Siete licitaciones para mejorar la infraestructura física de diferentes sedes educativas en el país que costaron cerca de $167.000 millones están bajo la lupa de la Procuraduría desde hace algún tiempo, y por lo que se ha encontrado se resolvió llamar a juicio disciplinario a la ex secretaria general del Ministerio de Educación, Natalia Alexandra Riveros Castillo y a la ex subdirectora de contratación, Dunia Semmir Montañez Jiménez.

Caracol Radio conoció que las ex funcionarias no habrían cumplido con los principios de contratación, pues no se hicieron de manera completa y suficiente los estudios previos para determinar las condiciones reales de las obras a contratar, es decir, no se habría verificado las condiciones en las que se encontraban las instituciones educativas que se iban a intervenir.

Tal omisión es una falta gravísima para el Ministerio Público, en especial, porque según el documento de la formulación de cargos, “el mejoramiento de la infraestructura educativa es una política prioritaria para el desarrollo de los niños y jóvenes del país, el cual demanda una atención especial y primordial de los funcionarios que tiene a su cargo la ejecución de las mismas”.

