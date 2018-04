Piden investigar a Luisa Ortega por tráfico de armas y narcotráfico

El condenado narcotraficante Walid Makled, a través de su abogado en Colombia, Miguel Ramírez, aseguró que la exfiscal venezolana Ortega, no gestionó investigaciones pese a conocer que desde el vecino país se enviaban armas para alimentar el conflicto armado en el país.

"En ese entonces, cuando la señora Ortega, según lo dicho por Walid Makled, era fiscal tenía conocimiento y permitía que el señor Clíver Alcalá, enviara municiones y armas a uno de los grupos armados acá en Colombia, entre ellos el de alias Megateo", afirmó Ramírez.

Frente al narcotráfico señaló que "con relación a la exfiscal Luisa Ortega, tenía conocimiento no investigaba y no hacía nada para que ello sucediera. El señor Walid Makled asegura que tiene pruebas sobre cómo permitía la señora Ortega el tráfico de estupefacientes por Venezuela con destino a Estados Unidos y no investigaba absolutamente nada".

