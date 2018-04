La adolescencia no tan perfecta de Laura Tobón

Aunque no lo crean Laura Tobón no era tan perfecta en su juventud, pues según lo que la presentadora contó en su canal de YouTube, medio por el que generalmente sus seguidores suelen conocer algunos de sus secretos, era gordita y no se amaba a sí misma.

Laura Tobón mencionó que, “desde chiquita yo siempre tuve el problema de no creer en mí, siempre me criticaba, me trababa mal, me excluía del grupo, siempre pensaba que había algo mal conmigo”.

Tras no tenerse confianza, Laura no interactuaba con nadie en su colegio y por eso no tenía amigos, esto se convirtió en un problema de autoestima.

Hasta que un día, cuando tenía unos dos o trece años, decidió que todo eso debía cambiar y se dijo a ella misma “Laura, tú no puedes seguir viviendo así, tú no puedes seguir pensando de esta manera porque lo único que estás haciendo es hacerte daño a ti misma”, esto lo relató la bella bogotana en el video.

Con esta decisión Laura logró hacer amigos y sacar la “Laura” que tenía adentro de ella, la divertida, carismática, feliz y buena onda.

Uno de sus grandes sueños era ser modelo y presentadora de televisión y a sus 28 años es una de las mejores en Colombia.

