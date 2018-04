Alexis Mendoza confirma que no será más el técnico del Junior

Alexis Mendoza confirmó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Baranquilla, que no continuará en la dirección técnica del Junior tras la derrota 2-1 ante Deportes Tolima por la fecha 13 de la Liga Águila.

“Don Fuad Char hoy dio por terminado mi contrato, me echó ya no soy más técnico de Junior, en base a eso ya no soy más el técnico del Junior, hasta hoy fui parte del cuerpo técnico”, dijo Mnedoza

Junior marcha tercero en la Liga con 23 puntos a 5 del líder Atlético Nacional, pero los resultados en Copa Libertadores aceleraron la salida del entrenador. Las derrotas ante Palmeiras en Baranquilla y Boca Junior en Buenos Aires no tenían contentos a los directivos y afición.

“A la afición le pido disculpas por no haber conseguido los objetivos que no habíamos trazado, lamentablemente los resultados deportivos no me sostuvieron, los equipos grandes son así”, expresó Alexis Mnedoza.

Con el equipo barranquillero, Mendoza dirigió 19 partidos sumando 9 triunfos, 3 empates y 7 derrotas.

