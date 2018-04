Fernando Torres anuncia que esta será su última temporada en el Atlético

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres anunció hoy en un acto publicitario que esta será su última temporada en el club colchonero y que espera terminar su etapa celebrando un título.

"Aprovechar la oportunidad para decir que esta va a ser mi última temporada en el club, es una decisión que no ha sido sencilla", anunció el delantero madrileño en un acto con uno de los patrocinadores del equipo, la empresa surcoreana LG.

El delantero madrileño cerrará así la segunda temporada de su carrera en el Atlético, que comenzó en enero de 2015, una decisión que aseguró "no ha sido sencilla" pero que ha tomado atendiendo "a la realidad y las circunstancias".

"Sentía la obligación de decirle a toda la afición, que en la calle y los entrenamientos pregunta que si me voy a quedar, me han dado tanto cariño que de alguna manera siento la necesidad de decirlo. No había un buen momento porque siempre tenemos un partido más importante que el anterior", añadió el delantero.

Torres pidió que en el "mes y un poquito" que le queda en el club, la afición le acompañe en estos partidos, y le ayude a finalizar su etapa con un título.

"Quedan muchos partidos en casa y que entre todos lo hagamos lo mejor posible para que al final de temporada lleguemos a un bonito final. Las cosas bonitas tienen un principio y un final, el principio fue hace muchos años y el final queda un mes y pico. Vamos a disfrutar y focalizarnos en lo importante, y ojalá el final sea levantando un título", añadió.

Torres explicó que tiene el compromiso del club de que podía estar en el Atlético hasta que lo decidiera, pero que decidió terminar su etapa en el Atletico "aceptando la realidad".

"Ya veis que el protagonismo que tengo es poco y quizás sea el momento de dejar paso a otros. Tengo ganas y la sensación de que puedo jugar, de que puedo hacerlo bien, que puedo seguir haciéndolo, quizá hoy no lo estoy consiguiendo en el Atlético, es uno de los motivos que me lleva a tomar esta decisión", explicó.

El delantero aseguró que no es una decisión precipitada, y evitó culpar al entorno del club respecto a su decisión, ya que lleva "desde los 17 años expuesto a la crítica" y ha aprendido a "convivir con ella".

"No es un día de reproches, lo que trato es de tener la deferencia con la afición de explicarle lo que siento. Siempre he expresado mis sentimientos con transparencia y necesitaba decírselo a la gente, sé lo que significo para ellos y ellos para mí y es una manera de expresarlo con ellos. Ahora solo quiero disfrutar", dijo.

El delantero confirmó que no se trata de una retirada del fútbol, sino que "por supuesto" seguirá jugando, aunque con esta decisión se trunca su deseo de retirarse en el club rojiblanco.

"Mi idea en mi cabeza era colgar las botas aquí, pero las cosas no siempre salen como uno espera, no quería hacerlo de esta manera porque me siento con fuerzas, físico y quiero seguir jugando. No sé si dos, tres, cinco, quiero seguir jugando porque me encuentro muy bien y espero hacerlo en otro sitio", aseguró.

Fernando Torres aseguró que su relación con el entrenador argentino Diego Pablo Simeone es "normal, ni buena ni mala" sino "profesional".

"Siempre he dicho que no voy a participar una división Simeone-Torres porque no tiene sentido y divide. En el Atlético hemos conseguido objetivos cuando hemos estado juntos, somos poquitos y no puede haber fisuras, lo que se hable para crear fisuras es perjudicial para el equipo. Las cosas que hablo con él las hablo de puertas para adentro y no con los medios, no es mi estilo y no lo ha sido nunca", explicó.

El delantero se ve para jugar, pero "la realidad de la temporada no ha sido así" y por eso la decisión de salir, que espera sea "con un título", el de la Liga Europa, competición en la que el Atlético está en cuartos de final.

"Este año he jugado menos que la anterior temporada y esto, en el fútbol, es una línea que va a un sitio que no quiero vivir en este club. Pero hasta que esté aquí lucharé, yo no me rindo. No me rendí cuando me dijeron que no iba a renovar, no me he rendido nunca, ni en los años complicados que no fueron hace mucho", declaró.

Torres aseguró que "no cambiaría nada" de esta segunda etapa en el Atlético, que han sido "tres años muy positivos" en los que siempre se ha "ganado un sitio" y ha sido "importante, marcando goles", así como recordó que ha aceptado las decisiones deportivas con "profesionalidad".

En cuanto a la gestión del club sobre su situación, recordó que el Atlético se comprometió a mantenerle el tiempo que él considerara, lo que es "un gesto muy noble" aunque reconoció que en esta última etapa ha habido "diferentes episodios" en el que ha podido opinar diferente.

"Pero no creo que sea un día de reproches, no quiero que parezca que se busca un culpable, es una decisión mía, todo lo que ha pasado desde entonces ha inclinado la balanza hacia un lado u otro. Ha habido momentos que creo que se podría haber hecho las cosas de otra forma y otros que agradeceré para siempre", analizó.

El delantero internacional con España, con quien ganó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010) no identificó un momento concreto en el que tomó la decisión de dejar el Atlético, aunque sí reconoció que no haber tenido tantos minutos como se esperaba esta temporada le ha hecho "plantearse cosas".

"La diferencia este año es que cuando me ha tocado jugar he aprovechado minutos, he hecho goles, pero veo que eso no me lleva a tener más opciones de jugar, y ves hacia donde va a llevar eso, y como yo me encuentro bien intentaré buscar un sitio donde me den la posibilidad de estar en el campo y jugar", manifestó.

El delantero rojiblanco aseguró que no tiene "ningún equipo ni ninguna competición" pensada para continuar su carrera, ya que hasta ahora no había querido escuchar propuestas, algo que hará cuando concluya la temporada.

"Hasta ahora no he querido escuchar las osas que me llegan pero ahora todo cambia, habrá que sentarse, revisar y cuando toque elegir ya lo haremos. Ahora no quiero que nada me quite de la cabeza el Atleti", agregó.

También desveló que no había comunicado su decisión ni a sus compañeros ni a su entrenador, solo "al propietario del club", y que espera que los miembros del equipo la acepten "con naturalidad".

Respecto a la posibilidad de regresar en el futuro al Atlético con otra función distinta, Fernando Torres reconoció que está "demasiado ligado para que eso no se produzca antes o después" y dijo que "ojalá tenga la posibilidad" de regresar, siempre que sea en una posición en la que pueda "aportar en lo deportivo y lo institucional".

"He jugado en muchos clubes con estructuras muy bien hechas, con relación con la afición que permite crecer globalmente, y una experiencia que ojalá pueda aprovechar para ayudar al Atleti, pero eso será dentro de muchos años", finalizó el delantero madrileño.

Fernando Torres realizó este anuncio en un acto de la compañía surcoreana LG, la presentación de un modelo de televisor con el que repasó su carrera en la selección española, así como recibió el carné que la compañía ha lanzado para distinguir a los seguidores de la selección.

Al delantero rojiblanco le quedan por delante siete encuentros de LaLiga Santander, cuatro de ellos en casa en el Wanda Metropolitano (contra Levante, Betis, Espanyol y Eibar) y al menos un partido de la Liga Europa contra el Sporting de Lisboa este viernes, que podrían ser tres más si el Atlético llega a la final

Comentarios