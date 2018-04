El “teatro” del falso fiscal y la abogada para liberar a Aguilar

Un vendedor que se hizo pasar por fiscal, un cambio de abogado, direcciones erróneas, solicitudes de urgencia para evitar controles, una persona en dos lugares al tiempo y el pull de abogados de Pablo Muñoz, son algunos de los elementos que conformarían la historia libertad que logró el ex líder camionero Pedro Aguilar.

“Fue una modalidad de altísima temeridad, es que ingresar al complejo judicial de Paloquemao donde hay miembro del CTI, donde hay policía, donde podía ser evidenciado en cualquier momento ese montaje que estaban haciendo, necesita uno de verdad tener sangre fría”, fueron las palabras de la juez después de escuchar la versión de la Fiscalía.

La historia empieza en semana Santa cuando varias llamadas, una de un testigo y otra de policías, alertan al fiscal 21 seccional del grupo especializado Gespol, Ricardo Iván Romero Moreno.

“Llaman a este despacho y dicen que está libre. Y yo dije, ¿será cierto?, pues hagamos las labores pertinentes y el lunes entrando de semana Santa mandamos un oficio al Inpec y nos contesta que efectivamente salió en libertad el 23 de abril”, dijo el fiscal.

Romero el 16 de marzo se había encontrado con Pablo Muñoz, el abogado que inició actuaciones desde el 17 de febrero de 2017 a favor de Aguilar cuando éste fue capturado y se le inicio el proceso por el Cartel de la Chatarrización. Los dos habían escuchado cuando un juez se negó a decidir si prorrogaba o no su medida de aseguramiento porque faltaban seis meses para que se acabaran los términos. Para ese momento, lo que no sabía Romero es que Muñoz había estado el día anterior ante un juez pidiendo la libertad de Aguilar mientras José Edilberto Parada hacía su primera actuación como fiscal.

“Ya acá empieza el entramado y su pull de abogados cuando señalan que en la primera audiencia va Pablo, el 15, y el 16 que se ve conmigo no me informa de que había pedido una libertad, sino guardó total silencio”.

Para esa audiencia del 15, Muñoz puso otra dirección distinta a la del despacho de Moreno, aunque sabía perfectamente el lugar de la notificación.

“Entonces en la siguiente audiencia que programan también inmediata el 21 de marzo de 2018, ya no se presenta Pablo porque deja de ser abogado del señor Aguilar, sino ya se presenta la señora Diana. Doctora Diana, que debo decírselo, he tenido comunicación vía whatsaaap a mí teléfono por el proceso no solo de Calambá sino también por el otro proceso, es decir que ella conocía, usted conocía que yo era el fiscal de este proceso”.

Es en esa audiencia, en la que Parada asumía por segunda vez su papel de fiscal y Diana Zárate empezó la defensa, cuando Aguilar recobra su libertad. Los dos lograron que el juzgado de 77 de control de garantías no tuviera acceso a toda la información, pasando solo una carpeta de un proceso que tenía información en Cali y que por el carácter de urgencia de la solicitud no se esperó para tomar una decisión.

“Como estaba en juego la libertad de una persona el Centro de Servicios actuó como siempre actúa, de buena fe, y crea una carpeta provisional para las actuaciones, por lo cual los dos jueces no podían, estaban cegados para mirar qué actuaciones estaban en esa carpeta. Pero ellos sí lo sabían”, dijo el fiscal.

La urgencia, según la Fiscalía, fue la que puso a Zárate como la responsable de certificar que el fiscal estaba; el fiscal falso se limitó a decir que no objetaba la petición de la defensa; la juez que le concedió la libertad nunca se enteró de la audiencia en la que se confirmó la medida de aseguramiento; el Inpec hizo caso de la orden judicial emitida y si no es por las llamadas, hoy Pedro Aguilar seguiría libre.

“Lograron engañar no a un juez, a dos jueces, ingresaron al complejo judicial más grande del país a montar un teatro frente a un juez constitucional y lograron unas decisiones contrarias a derecho. Si de eso no se puede derivar una conclusión de que son capaces de obstruir la administración de justicia no sé qué otro hecho puede ser más grande que eso”, dijo la juez al argumentar, porque mientras se siguen las investigaciones Parada y Zárate deben estar privados de la libertad.

