La razón por la que Anne Hathaway está subiendo de peso

Ante la posibilidad de que un inoportuno paparazzi se encargara de revelar los cambios que está experimentando su físico con la fotografía menos favorecedora posible, Anne Hathaway ha querido adelantarse a la situación y explicar con sus propias palabras por qué ha engordado considerablemente -y seguirá haciéndolo- al tiempo que recomienda a sus haters que no malgasten sus esfuerzos tratando de ridiculizarla por ello.

Vea también: 6 años y con estilista propia, así es la vida de la hija de Beyoncé

"Estoy ganando peso para un papel en una película, y está yendo muy bien. A todas las personas que me van a criticar por gorda en los próximo meses, el problema son ustedes", ha declarado la actriz junto a un vídeo de una sesión de entrenamiento en la que ya luce una figura más robusta de lo habitual en ella.

Por el momento la estrella no ha querido dar más detalles sobre ese próximo proyecto, aunque lo cierto es que ya se ha confirmado su participación en al menos dos nuevos filmes: 'The Lifeboat', en el que dará vida a una joven viuda acusada de asesinato que narra cómo sobrevivió a su marido en un naufragio, y 'Live Fast Die Hot', en el que se meterá en la piel de una madre primeriza.

"No hay nada malo en ganar peso durante el embarazo (o en cualquier otro momento)", aseguraba en aquel momento. "No tienes por qué avergonzarte si tardas más de lo que esperabas en perderlo (si es que quieres perderlo, para empezar). Y no pasa nada por tirar la toalla y decidir hacerte tus propios pantalones cortos con unos vaqueros porque los del verano pasado son demasiado pequeños para los muslos que tienes este año. Los cuerpos cambian, evolucionan, encogen. Todo es amor (no dejes que nadie te diga lo contrario)", escribía la intérprete en su cuenta de Instagram pocos meses después de dar a luz, mientras mostraba orgullosa el resultado de su buena maña con las tijeras.

Comentarios