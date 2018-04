Piedad y Viviane protestan por debates machistas y piden ser incluidas

En sus redes sociales hablaron de discriminación por no haber sido invitadas a los debates de Teleantioquia y Telecaribe realizados en la última semana e incluso retaron a los demás candidatos presidenciales a no participar de nuevos debates en los que no se inviten a las mujeres que están en la contienda.

Piedad Córdoba habló de censura y exclusión.

Lamento que @Teleantioquia, el canal de mi departamento me haya excluido del debate presidencial por motivos políticos de la gobernación. La exclusión y la censura no representan los valores de los antioqueños. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) 4 de abril de 2018

En ocasiones los organizadores de los debates deciden que solo participaran los candidatos con más opciones y en ese orden de ideas se invita a quienes encabezan las encuestas.

