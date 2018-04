“Para subastarse fue utilizando mi nombre indebidamente”: Bustos

Luego de rendir unas declaraciones en calidad de testigo ante la Corte Suprema y en el marco del proceso que se adelanta contra el senador suspendido Álvaro Ashton, el ex presidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos reiteró su inocencia respecto al Cartel de la Toga y arremetió contra el ex fiscal Luis Gustavo Moreno.



“Tengo que reconocer ante la opinión pública que Moreno es un mentiroso, es un charlatan, es un calumniador que jamás recibí un peso del señor Moreno”, dijo.



Aseguró que, “se aprovechó de un conocimiento en mi calidad de docente y él como alumno para fingir, tal vez ante sus eventuales clientes, que era amigo mío, para subastarse fue utilizando indebidamente mi nombre. Jamás me presté para un acto de corrupción, un acto indelicado, un acto cuestionable”.



Reiteró que seguramente lo acusó el ex fiscal para recibir beneficios, “seguramente para evitar la extradición de su señora o porque detrás de Moreno hay políticos y económicos que quieren deslegitimar a la Rama Judicial y que quieren deslegitimar las decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.



Agregó que en todas las instituciones hay ovejas negras, “como en las Fuerzas Militares, como en la Policía Nacional, como fiscales o jueces”.

