Antonio Banderas defiende a Woody Allen frente acusaciones de acoso sexual

Teniendo en cuenta que Antonio Banderas, entre otros rostros conocidos de Hollywood, se puso a las órdenes de Woody Allen en el año 2010 para su película 'Conocerás al hombre de tus sueños', era solo cuestión de tiempo que la prensa internacional se interesara por la opinión que le merecen al malagueño las acusaciones de abusos sexuales que pesan contra el cineasta y que proceden nada menos que de su hija Dylan Farrow, quien lleva años sosteniendo que este le tocó de forma inapropiada durante su infancia.

Fiel a su carácter precavido pero sin evitar en ningún momento la cuestión, el intérprete no ha dudado en reflexionar sobre la necesidad de respetar, tanto en el caso de Allen como en cualquier situación similar, la presunción de inocencia de aquellos a los que se le atribuyen delitos de semejante naturaleza, además de subrayar que no hay "datos suficientes" al respecto como para condenar de antemano al realizador.



"Este tipo de prácticas pertenecen a un patrón de comportamiento que está vigente desde hace milenios, pero no quiero hablar específicamente de nadie en concreto. Creo que es injusto porque no tenemos datos suficientes para llegar a una conclusión. Va en contra de mis principios decir: 'Esta persona es culpable' de antemano", ha explicado Banderas al diario The Daily Telegraph.



El exmarido de Melanie Griffith no ha tardado en atribuir su sentido de la justicia y, sobre todo, su convicción de que todo caso potencialmente controvertido debe ser analizado desde la razón y la imparcialidad a las experiencias vividas durante su juventud en el tardofranquismo y la transición, ya que en esta época los opositores al régimen y los simpatizantes de los partidos de izquierda eran tachados injustamente de criminales.



"Nací en un país en el que ya eras culpable por el mero hecho de nacer en ese país. Cuando Franco murió, yo estaba haciendo teatro y recuerdo huir de la policía tras manifestarnos y luchar por la llegada de un gobierno democrático. Queríamos demostrar además que éramos inocentes después de que se nos considerara culpables por tanto tiempo. Así que no voy a señalar a nadie, pago mis impuestos para tener un cuerpo de policía y un sistema judicial independiente que se encargue de tomar esas decisiones", ha asegurado en la misma conversación.





