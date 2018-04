¡Jennifer Lopez se retira de la serie 'Shades of Blue'!

Malas noticias para aquellos fans que disfrutan especialmente de la faceta interpretativa de Jennifer Lopez y, por tanto, de la serie de televisión que actualmente protagoniza, 'Shades of Blue', ya que el canal NBC ha confirmado este viernes que la ficción policíaca, que estrenará su tercera temporada el próximo mes de junio en Estados Unidos, se despedirá de la pequeña pantalla al término de esta.

Vea también: La razón por la que Anne Hathaway está subiendo de peso

Lo cierto es que la cadena no se ha explayado demasiado a la hora de presentar los motivos de tan sorprendente cancelación, limitándose a explicar que tras tres tandas de episodios la "compleja historia" de la detective Harlee Santos llegará a su "resolución" de forma "satisfactoria".

Por su parte, la polifacética artista -quien también participa en el concurso de baile 'World of Dance' del mismo canal- ha emitido otro comunicado simultáneo para rendir homenaje a su personaje y acreditarla como uno de los mejores roles femeninos que ha tenido la suerte de interpretar, sobre todo por doble papel de agente de policía y de madre soltera.

"He disfrutado mucho produciendo y protagonizando esta bella pero complicada trama, y también al interpretar a una mujer emancipada pero no exenta de problemas: una mujer, una detective, pero ante todo una madre. Al mirar atrás con cierta perspectiva, estoy convencida que ponerme en la piel de Harlee me ha fortalecido y me ha ayudado a convertirme en una mujer más segura de sí misma. Es asombroso comprobar cómo un personaje puede cambiarte para siempre y de manera tan positiva. Le estaré eternamente agradecida", se ha sincerado la artista, quien comparte protagonismo con Ray Liotta en la ficción, en la nota de prensa.

Comentarios