Sergio García y un resultado sin precedentes en la historia del Masters

Ha sido una primera jornada complicada en la que el español Sergio García, ganador de la chaqueta verde en 2017, se ha anotado un óctuple bogey (ocho golpes sobre el par) en un hoyo, un resultado sin precedentes en la historia del Masters, y ha acabado penúltimo con un total de +9.

"Es la primera vez en mi carrera que me anoto 13 en un hoyo sin fallar un golpe. Desafortunadamente, no sé por qué la bola no quiso parar", dijo García, que cayó en el agua cinco veces consecutivas en el 15, el mismo par 5 en el que el año anterior se anotó un eagle (-2) en la última jornada, que le propulsó a su primera victoria de un grande.

