Fuertes enfrentamientos entre las Fórmulas Vicepresidenciales

En el marco del debate Colombia Pregunta, organizado por El Espectador en alianza con Fescol, el Gobierno de Canadá, Cuso Internacional y la Universidad Central, se presentaron varios enfrentamientos entre las Fórmulas Vicepresidenciales.

El primer altercado se dio cuando Ángela María Robledo, fórmula de Gustavo Petro, reclamó a Juan Carlos Pinzón de apoyar los acuerdos de paz. “Al Doctor Pinzón le va tocar convencer a Germán Vargas, porque en todo está en desacuerdo con el proceso. Doctor Pinzón, su partido se retiró muchas veces del debate y de la implementación normativa, no venga a decir ahora que están apoyando el proceso de paz, cuando no es verdad” aseguró Robledo.

Más adelante, fuertes cruces de palabras salieron al aire entre Claudia López, fórmula de Sergio Fajardo y nuevamente Juan Carlos Pinzón, fórmula de Vargas Lleras, luego de que Pinzón, manifestara que es imperdonable que dirigentes políticos que estuvieron involucrados en escándalos como el cartel de la hemofilia no hayan recibido un castigo. Frente a esto, Claudia López indicó que el problema radica en que esos políticos corruptos siguen teniendo el apoyo de partidos políticos.

Al instante Pinzón respondió: "Que bueno que lo dice Claudia, porque usted está con el partido que apoyó el cartel de la contratación en Bogotá. Esa es su coalición. Cuéntele al país que usted ha sido sancionada por la Contraloría, cuéntele al país que usted tiene 25 investigaciones en la corte suprema”.

Claudia López contestó: “Los señores del polo democrático que mal gobernaron y robaron a Bogotá están presos y expulsados de ese partido. Eso fue hace 15 años” y agregó: “Usted Juan Carlos no tiene por qué justificar lo injustificable. Germán Vargas Lleras es un hampón y un delincuente. El partido que lo avala a usted tiene muchos cuestionamientos y está lleno de corrupción. Calumnias no es decirle al señor Germán Vargas lleras que es un delincuente politiquero y que no vamos a permitir que siga mal gobernando este país”.

Finalmente, Pinzón aseguró que las acusaciones de la senadora son falsas y que no se deben realizar ese tipo de señalamientos. "Explique eso porque le va a tocar retractarse otra vez" manifestó.

Comentarios