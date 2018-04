“Humberto De La Calle quería, pero no podía”: Fajardo sobre alianza

Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Colombia, lamentó que Humberto De La Calle desistiera de una posible alianza para la primera vuelta presidencial en los comicios del próximo 27 de mayo.

Dijo que el partido Liberal tiene atrapado al ex jefe negociador del gobierno en los acuerdos con las Farc: “Humberto De La Calle me invitó a un tinto porque quería, pero en realidad no podía: El partido no lo deja. Atrapado”.

Fajardo, a través de su cuenta de Twitter, señaló que a pesar de ello, “Nosotros, pedaleando concentrados. Sin mirar para atrás, avanzo con muy buen paso”.

Por su parte, Claudia López, la fórmula vicepresidencial de Fajardo, también en cuenta de Twitter, manifestó que “tiene el corazón perdido” por la decisión de De La Calle. “La vida es de decisiones. La nuestra será siempre la del afecto a su persona y no consultar sino derrotar las maquinarias”, escribió.

Termino el día con el corazón partido. Meses trabajando por el anhelado café para que termine en que fui a pedir permiso y la maquinaria no me dejó. La vida es de decisiones. La nuestra será siempre la del afecto a su persona y no consultar sino derrotar las maquinarias #SePuede — Claudia López (@ClaudiaLopez) 5 de abril de 2018

