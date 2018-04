'La Gorda' Fabiola: “Solo recuerdo el cielo y el infierno”

Con las cuerdas vocales un poco infamadas pero con su ánimo y la fe intacta, Fabiola Posada, habló con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre su última recaída de salud, por la cual duro cerca de un mes hospitalizada y más de 22 días en estado de coma inducido.

Desnutrición severa y anemia fueron las causantes de que la ‘Gordita’ estuviera al borde de la muerte: “aborrecí las proteínas, me alimentaba solo de tinto, arroz con salsa de tomate y paquetes”, comentó la humorista sobre su grave error y por el cual debió ser internada.

“Mis dos últimos shows debí hacerlos sentada porque no tenía fuerza ni para subir escaleras (…) después saliendo de grabar en Caracol me descompense”, afirmó Fabiola sobre cómo comenzó a sentir que algo no andaba bien con su salud: “debía tener la proteína más importante para el cuerpo humano (albumina) entre 3.5 a 5 y en los exámenes ni aparecía”.

La comediante fue inducida en coma, y de esos 22 días tan solo recuerda haber visto el cielo y el infierno, este último lo describió como: “un sitió todo oscuro, me trataron de hacer daño, me metían en una jaula y cortaban mi cuerpo”, mientras que en el cielo: “yo vi unos ángeles hermosos a los que alcance a tocar con la mano, uno era san Rafael y él me decía que iba a estar bien”.

Próximamente la ‘gordita’ volverá a la escena con un show llamado ‘La Corte’ el cual es un gran especial de humor donde estarán los comediantes más jóvenes para que la gente se dé cuenta del talento en nuestro país.

