Anla adelanta evaluación de licencia sobre fracking en Santander

La Autoridad de licencias Ambientales Ambientales (Anla) confirmó que realiza una evaluación a la solicitud de una licencia para la realización de plan piloto de fracking por parte de Ecopetrol en Barrancabermeja, Santander.

Explicó la entidad que sobre la licencia ‘AP Guane’, “un auto no implica ninguna aceptación o permiso ambiental por parte de la Autoridad Ambiental”. “El proyecto inició trámite, pero esto no significa que cuente con un instrumento para operar (...) La Anla recuerda que no ha otorgado licencias ni de exploración ni explotación para yacimientos no convencionales”, detalló a través de un comunicado.

Ambientalistas de la región rechazaron el inicio de la evaluación por parte de la entidad, y expresaron que después del desastre natural en zona rural de Barrancabermeja, “no han dado una respuesta a las causas por el afloramiento en La Lizama y ya están pensando en seguir deteriorando el medio ambiente”.

