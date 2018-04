Santiago Girarlo abrirá este viernes la serie de Copa Davis ante Brasil

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la programación de los partidos entre Colombia y Brasil en llave correspondiente al repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis, que se jugará en Barranquilla entre el viernes 6 y el sábado 7 de abril.

Santiago Giraldo, número 290 del mundo, será el primero en representar al equipo colombiano, pues el sorteo determinó que abrirá la jornada este viernes a las 3 de la tarde cuando juegue en contra del brasileño Thiago Monteiro, número 125 del planeta.

Daniel Galán, número uno de Colombia y 257 del mundo, actuará después de la culminación del primer encuentro y se enfrentará a Guilherme Clezar, 234 del escalafón de la ATP.

El segundo y último día de la confrontación será el sábado y se iniciará a las 3PM con el duelo de dobles en el que la pareja nacional de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, actual subcampeona del Abierto de Australia, se medirá ante la dupla carioca de Marcelo Demoliner y Marcelo Melo. A continuación del primer juego del sábado, Giraldo se enfrentará a Clezar.

El quinto partido de la serie entre Daniel Galán y Thiago Montero se jugará únicamente si la serie se encuentra igualada a dos puntos, tal cual como se especifica en el reglamento de la competencia, y sería el sábado después de jugar el segundo juego de ese día.



Programación detallada:

Viernes:

[3:00PM] Santiago Giraldo vs Thiago Montero

- Daniel Galán vs Guilherme Clezar!

Sábado:

[3:00PM] Cabal - Farah vs Demoliner - Melo!

- Santiago Giraldo vs Guilherme Clezar!

- Daniel Galán vs Thiago Montero!

