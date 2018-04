Miguel Ángel Russo volverá a Millonarios la próxima semana

Miguel Ángel Russo dialogó en exclusiva con 6AM de Caracol Radio, el técnico argentino aseguró que la bacteria que lo aquejaba ha sido erradicada del todo de su organismo y que deberá permanecer en Argentina unos días más por unos exámenes de rutina, para posteriormente viajar a Bogotá la próxima semana.

Russo desmintió las versiones de que no podría volver a la capital del país debido a la altura. "La altura no tiene nada que ver, esta bacteria hubiera atacado igual a cualquiera que vive en Bogotá" y reiteró que "la salud no es un tema para estar especulando".

El argentino se mostró agradecido con "la gente de Millonarios, la gente de Colombia y la gente de Argentina", por todo el apoyo brindado durante su recuperación.

"El martes o miércoles termino, ya a partir de ahí partiré a Bogotá sin ningún tipo de problema", comentó el estratega sobre su retorno.

Russo celebrará su cumpleaños 62 este lunes en compañía de su familia en Argentina, volverá a Bogotá a más tardar el próximo fin de semana, para dirigir al cuadro capitalino nuevamente el martes 17 de abril ante Deportivo Lara en Copa Libertadores.

