La primera mitad fue perfecta; así se tiene que jugar al fútbol: Klopp

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, elogió este miércoles la primera mitad "perfecta" de su equipo, que se impuso por 3-0 al Manchester City en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, y aseguró que "así se tiene que jugar al fútbol".

"No es el resultado que esperábamos. Lo hicimos bien, pero en el segundo tiempo teníamos que haberlo hecho mejor. Ellos no tuvieron muchas ocasiones, aunque nosotros no jugamos muy bien. Estamos en el descanso (de la eliminatoria), tenemos una ventaja de 3-0 y estamos contentos", comentó un visiblemente satisfecho Klopp tras el duelo.

En unos primeros 45 minutos excelsos, con goles de Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain y Sadio Mané, los 'Reds' se impusieron con merecimiento al City de Pep Guardiola y dieron un paso de gigante hacia las semifinales de la máxima competición continental.

"La primera mitad fue perfecta. Así es como se tiene que jugar al fútbol. Sabíamos de la calidad que atesora el City, pero también de la nuestra. Si supiéramos controlar mejor el balón ante un equipo como el City no estaríamos tan lejos de ellos en la liga", declaró el entrenador alemán en la cadena británica BT Sport.

Klopp, sin embargo, lamentó las pérdidas de Salah, quien se retiró lesionado al poco de iniciarse el segundo tiempo, y Jordan Henderson, el capitán, que vio una tarjeta amarilla que le impedirá estar la semana que viene en el partido de vuelta en el Etihad Stadium.

"Perdimos a un jugador por lesión (Mo Salah) y otro, el capitán (Jordan Henderson), por sanción. Y eso no es positivo. Salah dice que se siente bien, pero tenemos que evaluar la lesión que tiene", explicó el germano

