Abogado que amenazó de muerte a Matador quiere pedirle perdón

Pues yo no entiendo qué están esperando @FiscaliaCol @CaiVirtual

El mismo individuo que amenazó a Matador me amenazó también a mí, pero parece que si el amenazado no es el hijo de Uribe, nadie se mueve para capturar al que amenaza. ¿Me ayudan a reportarlo?> @arielortegam https://t.co/qKGs79PPts