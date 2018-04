Aplicaciones ayudarán a que no se desperdicien alimentos en buen estado

Para evitar que grandes cantidades de comida en buenas condiciones terminen en el basurero, se han creado nuevas aplicaciones que aseguran que sus usuarios puedan acceder a una buena nutrición a un menor precio.



PAREUP, de New York, ofrece alimentos en buen estado que no pueden ser donados porque cuentan con estrictas medidas para su conservación.



EAT YOU LATER, de España, conecta a personas con establecimientos que quieran vender a mejor precio los alimentos que les sobró del día.



FOOD KEEPER, del Departamento de Agricultura de EE.UU., donde enseña las formas correctas de almacenamiento y conservación de más de 400 tipos de alimentos.



YONODESPERDICIO.ORG, de España, promueve a la comunidad de intercambiar gratuitamente alimentos con otras personas.



Y por último, EAT’N SAVE, de Colombia, que intermedia entre establecimientos gastronómicos con excedentes de comida y ciudadanos dispuestos a comprar estos alimentos a un menor costo.

