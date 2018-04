Respuestas del fiscal, Santos y MinVivienda que ayudarían a Antonio Guerra

Varios derechos de petición elevó el senador Antonio Guerra de la Espriella con ánimo de demostrarle a la Corte Suprema de Justicia que no tiene nada que ver con el denominado grupo buldócer, presunto vínculo que por el que en estos días se evalúa si le dictan a medida de aseguramiento o no.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez respondió pero en calidad de asesor de Corficolombiana, diciendo que si hubiera conocido de algo ilegal habría terminado ese trabajo.

“No conocí en su momento (año 2012) que hubiera realizado una actuación directa o indirecta ante autoridad alguna para promover u obtener la aprobación del contrato de estabilidad jurídica en la Concesionaria Ruta del Sol.

Y agrega: “Si en aquella época hubiera tenido conocimiento de que la referida empresa solicitaba las asesorías indecorosas de terceros para obtener su contrato de estabilidad jurídica de inmediato habría dado por terminado mi asesoría y lo hubiera puesto en conocimiento oportuno de las autoridades judiciales”.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, también contestó y negó conocer que haya adelantado gestiones a favor de Odebrecth.

“En ningún momento he recibido comunicación de su parte, a partir de la cual se desprenda un interés particular para tratar temas relacionados con la expedición del documento Conpes 3817 de 2014, ni asuntos referidos al aval fiscal, al mencionado otrosí número 6, o la suscripción del mismo. De igual manera no tengo conocimiento de que haya medidas o solicitud de audiencia con el suscrito para tratar los mismos asuntos”, escribió.

Reiteró el mandatario que por normatividad los congresistas no tiene injerencia en el Conpes y agregó: “Debo poner de presente que en consonancia con lo anterior, tampoco he recibido comunicación directa o indirecta de su parte para tratar asuntos relacionados con la empresa Odebrecht , el contrato de estabilidad jurídica aprobado en la concesionaria de la Ruta del Sol sector 2 o al proyecto de navegabilidad del Río Magdalena”.

Camilo Sánchez Ortega, actual Ministro de Vivienda, negó las contradijo las afirmaciones de Otto Bula, quien ha señalado que hubo una presión con debates de control político en la reforma tributaria para que el gobierno adjudicara el Contrato de Estabilidad Jurídica de la Ruta del Sol.

“Durante el desempeño como coordinador ponente en el trámite de la Reforma Tributaria aprobada en el año 2012, no observé ni percibí que de parte del senador Antonio Guerra de la Espriella, se hubiera llevado a cabo alguna conducta orientada a obstaculizar y/o entorpecer el normal trámite de aprobación de esta iniciativa al interior del Congreso de la República, como posible medio de presión indebida al gobierno”, manifestó.

Se espera que la Corte defina a más tardar el viernes si después de la indagatoria que rindió, se tome la decisión de enviarlo a la cárcel o no.

