Los cinco magistrados que dijeron No a la suspensión de Malo

Los magistrados que le dijeron “no” a relevar de su cargo al magistrado Gustavo Malo fueron cinco y principalmente de la Sala Laboral de la Corte Suprema, se trata de Luis Gabriel Miranda, Jorge Luis Quiroz, Jorge Mauricio Burgos y Gerardo Botero Zuluaga; y uno de la sala Civil, el magistrado Ariel Salazar Ramírez.

“Los magistrados que votaron negativamente lo hicieron no porque pongan en duda que la Corte se vea afectada por los hechos ya conocidos por la opinión pública sino porque consideran que esta norma no es administrativa sino sancionatoria y que desde esa perspectiva no es constitucional y mucho menos legal”, dijo.

Ahora deberá definirse si el magistrado Fernando Bolaños seguirá encargado de su despacho.

