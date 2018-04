"Apoyaré la candidatura presidencial que diga el Partido de La U” Benedetti

El senador del Partido de La U Armando Benedetti aseguró que esperará la decisión que tome la bancada de Senado y Cámara frente a la campaña presidencial y que no se opondrá a las determinaciones que allí se tomen. “Aceptaré la decisión que sea, apoyar la campaña de Vargas, la de Duque, la de Petro o la que se decida. No tengo problema alguno”, dijo el legislador.

Aseguró que el trajín político de los últimos meses lo ha dejado cansado y que por esa razón no generará discusiones internas en las decisiones que se tomen. “Yo dentro del partido me he movido hacia donde vayan las mayorías, entonces decidí que voy a acatar lo que diga el partido así que toca esperar que decisión toman”. Sin embargo sorprende esta posición conciliadora del senador de La U ya que sus diferencias políticas y personales con Germán Vargas Lleras son conocidas por el país y han generado fuertes críticas del legislador en contra de ese candidato presidencial.

“Dicen que las mayorías están con Vargas, así que esperaré qué dice el partido. Yo he dicho que a La U se le apareció la virgen porque hemos crecido políticamente y seremos los que decidamos quién será el próximo presidente”.

Este miércoles el Partido de La U en pleno se reunirá para empezar a tomar decisiones finales. Hay un sector que quiere respaldar a Germán Vargas Lleras y otro a Iván Duque del Centro Democrático.

