Todavía estamos en el manejo de la emergencia en Santander: Ecopetrol

El presiente de Ecopetrol, Felipe Bayón, sostuvo en el debate de control político en el Senado tras la emergencia por el afloramiento de crudo en La Lizama, zona rural de Barrancabermeja, Santander, que desde la compañía lamentan la situación ambiental y que ofrecen excusas al país por lo ocurrido.

El funcionario hizo un recuento de lo ocurrido en la zona desde el pasado 2 de marzo y mencionó que “se ha realizado la atención a las comunidades, la contención y recolección del derrame y protección al medio a la fauna y flora”.

Sostuvo que todavía se está realizando el manejo de la emergencia “porque tenemos que sellar completamente el pozo y hacer el programa de abandono”.

Precisó que para la atención de la situación se hizo una evaluación de los damnificados, la reubicación preventiva de las familias, la atención médica durante 24 horas para que se pueda hacer el seguimiento de ser necesario”.

Bayón Indicó que se contrataron más de 700 personas de la región para las actividades de recuperación y apoyar a las comunidades y pescadores de la zona.

En términos de medio ambiente, precisó que “tenemos 14 puntos de control, 114 barreras mecánicas y 172 olefilicas (permiten identificar si ha habido paso de crudo). Dijo que estos contenedores han servido además como medidas de contingencia tras las fuertes lluvias de las últimas horas.

El directivo dijo hay más de 6.000 árboles afectados y que se estudia cómo será el trabajo de recuperación de la zona. Aseguró que la situación deja “1530 animales rescatados y 2.242 perecidos”. “Este es un esfuerzo de 24 horas, los animales son rescatados y llevados a un centro de atención y en su mayoría han sido devueltos a su hábitat en sabana de torres”, afirmó Bayón.

Reportó que de manera controlada se han contenido los fluidos que, en total, fueron 550 barriles.

El senador Jorge Robledo hizo un llamado inicialmente a la partes para que las victimas de la región afectadas por la situación ambiental sean reparadas. Así como establecer las causas del afloramiento y si Ecopetrol atendió la emergencia de manera oportuna.

El congresista dijo que se requiere otro debate de control político para hacerle el seguimiento a este caso. “Yo he defendido siempre a Ecopetrol como empresa del estado, pero también siento críticas que considero de mala fe”, afirmó el senador.

Por su parte la senadora Daira de Jesús Galvis pidió explicaciones por el estado del pozo 158. “Cuando se ha sellado un pozo, hay que establecer como una cámara cuál es la realidad del tubo que facilita que no haya filtraciones. Según pruebas que existen, no se hizo este requisito previo”.

“Está demostrado que Ecopetrol no está en la capacidad para controlar un fenómeno como el que se presentó. Se avisa durante los primeros días y no hubo Anla, no hubo Ecopetrol. Las autoridades llegan tarde después de reportada la situación”, sostuvo Galvis.

En este sentido, la senadora Gloria Stella Díaz, señaló que “que en 38 yacimientos ubicados en el sector del Magdalena medio, Ecopetrol no cumple con el programa de abandono de pozos que establece la ley y cuestionó que si esto pasa con Ecopetrol, ¿cuál será el estado de las demás petroleras que operan en el país e incluso las que han abandonado el territorio nacional?”.

La diligencia continuará este miércoles a las 10:00 de la mañana donde se espera la participación de los ministerios de Minas, Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Anla.

