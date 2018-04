Avanza debate por emergencia ambiental en Santander

El senador Jorge Robledo hizo un llamado inicialmente a la partes para que las victimas de la región afectadas por la situación ambiental sean reparadas. Así como establecer las causas del afloramiento y si Ecopetrol atendió la emergencia de manera oportuna.

El congresista dijo que se requiere otro debate de control político para hacerle el seguimiento a este caso. “Yo he defendido siempre a Ecopetrol como empresa del Estado, pero también siento críticas que considero de mala fe”, afirmó el senador.

Por su parte la senadora Daira de Jesús Galvis pidió explicaciones por el estado del pozo 158. “Cuando se ha sellado un pozo, hay que establecer como una cámara cuál es la realidad del tubo que facilita que no haya filtraciones. Según pruebas que existen, no se hizo este requisito previo”.

“Está demostrado que Ecopetrol no está en la capacidad para controlar un fenómeno como el que se presentó. Se avisa durante los primeros días y no hubo Anla, no hubo Ecopetrol. Las autoridades llegan tarde después de reportada la situación”, sostuvo Galvis.

Comentarios