“Nosotros queremos celeridad en el proceso”: Andrade

El proceso contra el ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade entra en una nueva etapa y son las audiencias preparatorias del juicio que le adelantan por las preguntas irregularidades en la adjudicación de la vía Ocaña- Gamarra y el contrato de navegabilidad del Río Magdalena.



Aunque esa etapa iba a iniciar hoy en los juzgados de Paloquemao, se aplazó hasta el próximo 3 de mayo a las dos de la tarde porque a la Fiscalía aún le faltan pruebas.



“Estamos en la etapa del juicio en la que la Fiscalía debe entregar las pruebas, o sea, testimonios y documentos, tanto que favorezcan el caso de la Fiscalía como que favorezcan el caso del acusado. En este caso. En este caso hay mucha evidencia que me favorece que no me la han entregado. Yo supongo que es un malentendido pues siempre hay burocracia en estos temas”, dijo el ex presidente.

